Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Barış Pınarı Harekatı Öğrencilerin koreografisinden görüntüler Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek Kilis'te öğrenciler, ay-yıldızlı figürü oluşturarak Mehmetçik'e destek olduKİLİS (AA) – Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak...
Barış Pınarı Harekatı
Öğrencilerin koreografisinden görüntüler Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Kilis'te öğrenciler, ay-yıldızlı figürü oluşturarak Mehmetçik'e destek oldu
KİLİS (AA) – Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.
Kentteki Selehattin İyigün İlkokulu öğrencilere ve bir kreşteki çocuklar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenledi.
Ay-yıldızlı figürü ve şehitlerin isminin yazıldığı bir koreografi hazırlayan öğrenciler, Mehmetçik'e destek mesajı verdi.