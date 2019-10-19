Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek

Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek

Barış Pınarı Harekatı Öğrencilerin "Önce Vatan" koreografisinden görüntü ISPARTA - Isparta'da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan...

19.10.2019 22:04
Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek

Barış Pınarı Harekatı

Öğrencilerin "Önce Vatan" koreografisinden görüntü ISPARTA - Isparta'da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na "Önce Vatan" koreografisi yaparak destek verdi.

Kaynak: AA
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