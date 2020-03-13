Öğrencilerden Bahçesaray şehitleri için resim sergisi VAN (İHA) – Van'ın Çatak Ağaçlık İlkokulu öğrencileri, Kayaboğaz Jandarma Karakolunda görevli iken Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler için resim sergisi ve anma töreni düzenledi.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Ağaçlık İlkokulu öğrencileri, Kayaboğaz Jandarma Karakolunda görevli iken Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler için resim sergisi ve anma töreni düzenledi.



Çatak Ağaçlık İlkokulu öğrencileri, Kayaboğaz Jandarma Karakolunda görevli iken Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler için okul öğretmeni Vildan Gümüşçü önderliğinde resim sergisi ve anma töreni düzenledi. Törende öğrenciler şehit olan komutanların siyah beyaz fotoğraflarını asarak yaşanan acıyı paylaştılar. Resim sergisinde köyün cami imamı şehitler için dua etti. Arka fonda şehitlerin teker teker isimleri okundu. Her şehidin bir öğrenci kardeşi oldu ve öğrenciler burada diyerek şehitler adına sergiye gelen askerlere karanfil verdiler. Komutanlar tarafından öğrencilere şehidin adının bulunduğu künyeler yaptırarak öğrencilerin boyunlarına taktılar. Her öğrenciye bir şehit abi tayin edildi. Törende okul öğretmenleri Vildan Gümüşçü, Ahmet Asker ve Gülşah Asker davetlilere duygu dolu anlar yaşattılar. Programda bir konuşma yapan okul öğretmeni Vildan Gümüşçü, "Öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak, şehitlik gibi kutsal kavramlarda, aynı milletimizde olduğu gibi en üst seviyede duyarlı olması memnuniyet vericidir. Şehitlerimizle ilgili program hazırlama isteğinin öğrencilerimizden gelmesi, tüm hazırlıkların öğrencilerimiz tarafından yapılması ve sunulması da programımıza bir başka anlam yüklemiştir. Kayaboğaz Karakolundaki komutanlarımız okulumuzu sürekli ziyaret ederlerdi. Şehit düşen komutanları yakından tanıyor olmak bizi daha derinden etkiledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.



Düzenlenen törene İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Kayaboğaz Karakol Komutanı Murat Demir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, şube müdürleri Şükriye Ersari, Hamdi İnan, güvenlik korucu başları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA