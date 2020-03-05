05.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:26

Sınıfta öğretmenin öğrencilerden şehit yoklaması olması

Okul bahçesinde öğrencilerin vücutlarıyla İdlib yazması (Drone)

Okulu Müdürü Abdullah Ergüven ile röportaj

Öğretmen Mehmet Kama ile röportaj Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ - AA) - Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu Öğretmeni Mehmet Kama, İdlib şehitlerinin isimlerinin yazıldığı kağıtları öğrencilere dağıttı. Kama, daha sonra şehitler için yoklama aldı. Öğretmenlerinin şehitlerin isimlerini tek tek okuması üzerine öğrenciler de "burada" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, okulun bahçesinde koreografiyle "İdlib" yazıp Türk bayrağı açtı. Etkinlikte tüm şehitler için dua edildi.

Okulu Müdürü Abdullah Ergüven, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle şehitleri bir kez daha yad ettiklerini söyledi.

Öğrencileri ve öğretmenini kutlayan Ergüven, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ordumuzu Allah'ım her daim muzaffer eylesin. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun inşallah." dedi.

Öğretmen Mehmet Kama da öğretmen ve öğrenciler olarak İdlib'deki hain saldırıya sessiz kalmayarak böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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