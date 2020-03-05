Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

05.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:23
Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve 'da öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan 'na destek verildi.

Malatya'da lise öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup koreografiyle "Bahar Kalkanı" yazdı ve Türk bayrağı açtı.

Okulun tarih öğretmeni Hatice Tül Kübra Farımaz, öğrencilerin "Bahar Kalkanı Harekatı'na biz de destek vermek istiyoruz" talebi üzerine harekete geçerek böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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