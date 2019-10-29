Öğrencilerden ay yıldızlı 29 Ekim koreografisi

29.10.2019 16:07

Bursa'nın İznik ilçesinde bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı giysilerle Türk bayrağı şeklinde koreografi hazırladı.

Okuldaki 20 idareci ve öğretmen ile 367 öğrenci, Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı temalı gösteriyle kutladı.

Öğretmen ve öğrenciler, kırmızı giysilerle okulun bahçesinde ay yıldız ve bayrağın çerçevesi şeklinde sıralandı. Öğrencilerin hazırlıkları ve koreografinin oluşumu drone ile görüntülendi.

Selçuk İlkokulu Müdürü Metin Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, idareci ve öğretmenler olarak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinlik hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Ortaya güzel bir çalışma çıktığını vurgulayan Çatak, "Bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu etkinliğe gönülden destek verdi. Herkesin gönlünü doyuran bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA