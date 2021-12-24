Öğrencilerden Atış Testi

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, SAÜ Stadyumunda propan silahlarının menzil atışı testleri gerçekleştirdi.

Test atışları SAÜ IKY Araştırma Grubu ve Ar-Ge Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlendi. SAÜ IKY Araştırma Grubu ve SAÜ Ar-Ge Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle propan silahları atış testleri gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kutay Yılmazçoban yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikteki silahlarda karbon ve hidrojenden oluşan propan gazı kullanıldı.

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kutay Yılmazçoban etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik aslında askeri projeler için bir ön çalışma niteliğindedir. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem eğlenmiş oluyorlar hem de etkinlik gerçekleştirmiş oluyorlar" dedi.

Bütün silahların öğrenciler tarafından yapıldığını söyleyen Dr. Öğr. Görevlisi Yılmazçoban, "Çok ekonomik bir proje oldu; atık su boruları gibi malzemeleri kendileri kestiler, montajladılar, yapıştırdılar" ifadesini kullandı. 27 kez görüntülendi.

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