Öğrencilerden askerlere destek klipi

Öğrencilerden askerlere destek klipi

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı harekatına katılan güvenlik güçlerine öğrenciler işaret diliyle hazırladıkları klip ve koreografi ile destek verdi.

12.10.2019 12:09
Öğrencilerden askerlere destek klipi

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı harekatına katılan güvenlik güçlerine öğrenciler işaret diliyle hazırladıkları klip ve koreografi ile destek verdi.


Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde ay yıldız koreografisi yaparak, "Barış Pınarı Harekatında tüm askerlerimiz yanındayız" sloganı attı.


Daha sonra işaret diliyle Murat Başaran'ın seslendirdiği 'Gülümse Anne' isimli şarkıyı seslendirdi. Öğrencilerin hazırladıkları koreografi ve işaret diliyle ilgili klip izleyenleri duygulandırdı.


Okul Müdürü Mustafa Işık, Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Akaslan ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Serdar Dirican'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik büyük beğeni topladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et