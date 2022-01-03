Öğrencilerden anlamlı etkinlik - Haberler
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Öğrencilerden anlamlı etkinlik

Öğrencilerden anlamlı etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri "Erzurum Kitap Okuyor Projesi" kapsamında "Okullu Okulsuz Okuyoruz" etkinliği ile otobüs yolcularına kitap ve okula ait dergi dağıttı.

ERZURUM (İHA) - Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri "Erzurum Kitap Okuyor Projesi" kapsamında "Okullu Okulsuz Okuyoruz" etkinliği ile otobüs yolcularına kitap ve okula ait dergi dağıttı.

Etkinliğin amacı yolculukta herkes kitap okusun, daha çok kitap okunsun. Bu çerçevede öğrenciler otobüs yolcularına önce şeker ve kolonya ikramında bulunup ardından dergi dağıtımı yaptı.

Projenin kapsamında yapılan ikinci etkinlikte ise Okul Müdürü Merdan Çolak eşliğinde öğrenciler, Ilıca halkı ile bir araya gelerek onlara birer dergi dağıtımı yaptı ve kitap okumanın öneminden bahsetti. - ERZURUM

Öğrencilerden anlamlı etkinlik

Öğrencilerden anlamlı etkinlik

Öğrencilerden anlamlı etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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