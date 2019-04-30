Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik

SAMSUN (İHA) – Özel Samsun Final Okulları öğrencileri çocuklara hediye etmek amacıyla hazırladıkları kitapları ağaç dallarına astı.

Özel Samsun Final Okulları Sosyal Sorumluluk ve Proje Kulübü öğrencileri, kulüp öğretmenleri rehberliğinde çocuklara hediye etmek amacıyla kitaplar paketledi. Hazırladıkları paketleri Yeşilyurt AVM arkasındaki sahil yolunda bulunan ağaç dallarına asan öğrenciler anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA