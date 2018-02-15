Öğrencilerden Anlamlı Afrin Mesajı

Kilisli öğrenciler. Kütüphane açılışında Türk bayrakları ile Protokol üyelerini karşılayan öğrencilerin alınlarında "Her Türk Asker Doğar", "Vatan Sana Canım Feda" ibarelerinin yer aldığı bandanalarla karşıladı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından İnönü İlköğretim Okulunda Şehit Bekçi Ökkeş Kılınç'ın adının verildiği Z Kütüphane, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün katıldığı törenle açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında oluşturan Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi Kilis'te de hayata geçti. Şehit Bekçi Ökkeş Kılınç'ın adını taşıyan kütüphane törenle hizmete açıldı. İnönü İlköğretim Okulu öğrencileri açılışa katılmak üzere okula gelen Vali Tekinarslan'ı çiçekler ve Türk bayrakları ile karşılarken, öğrencilerin alınlarında "Her Türk Asker Doğar", "Vatan Sana Canım Feda" ibarelerinin yer aldığı bandanalar takılı olması dikkat çekti.

Şehit Bekçi Ökkeş Kılınç Kütüphanesinin kurdelesinin kesilerek hizmete açılması ile birlikte öğrenciler heyecanla kütüphanede bulunan bilgisayar ve kitapların başına geçtiler. Vali Mehmet Tekinarslan açılış töreni için yapılan pastayı öğrenciler ile birlikte keserek, kendi elleri ile okul öğrencilerine ikram etti.

Vali Tekinarslan, öğrenciler ile sohbet ederek, roketler atıldığında korkup korkmadıklarını sordu. Öğrenciler ile sohbet eden Vali Tekinarslan, bazı öğrencilerin korkmadıklarını ifade etmeleri üzerine Vali Tekinarslan, "Biraz endişe ettiniz ama geçti. Askerlerimiz susturdular, değil mi?, Askerlerimize teşekkür ediyorsunuz değil mi?" dedi.

Daha sonra Vali Tekinarslan, çocuklar ile birlikte pasta kesti.

Z Kütüphane Nedir?

Zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z Kütüphane); zeka oyunları, okuma ve dinlenme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabildiği, taşınabilir raflarıyla, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarlarıyla, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlanmaktadır. - KİLİS