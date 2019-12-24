Öğrencilerden ağaçlara kuş yuvası
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Öğrencilerden ağaçlara kuş yuvası

Kırıkkale'de üniversite öğrencileri, kış mevsiminde kuşların üşümemesi için park ve bahçelere kuş yuvası astı.

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51
Öğrencilerden ağaçlara kuş yuvası

'de üniversite öğrencileri, kış mevsiminde kuşların üşümemesi için park ve bahçelere kuş yuvası astı.


Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şube Müdürlüğünden kuş yuvası aldı. Öğrenciler, Yahşihan ilçesinde park ve bahçelerdeki ağaçlara astıkları kuş yuvalarına yiyecekte bıraktı. Bu sayede kış mevsiminde kuşların üşümemesi sağlanıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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