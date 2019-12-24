Öğrencilerden ağaçlara kuş yuvası

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51

Kırıkkale'de üniversite öğrencileri, kış mevsiminde kuşların üşümemesi için park ve bahçelere kuş yuvası astı.



Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden kuş yuvası aldı. Öğrenciler, Yahşihan ilçesinde park ve bahçelerdeki ağaçlara astıkları kuş yuvalarına yiyecekte bıraktı. Bu sayede kış mevsiminde kuşların üşümemesi sağlanıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA