Öğrencilerden Afrika'da su kuyusu projesi için destek kermesi

01.11.2019 15:00

Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrika'da yaptırmak istedikleri su kuyusunun ismine vefat eden öğretmenleri 'Uğur Kırım' adını verecekler.



Eskişehir'de bulunan Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler, örnek bir projeye imza atıyor. Afrika'da su bulamayan insanlar için bir su kuyusu yaptırmak isteyen öğrenciler, bunun için bir Tepebaşı ilçesinde bulunan Uluönder Camii önünde yardım kermesi düzenledi. Öğrenciler, yapılacak olan su kuyusunun ismine geçen sene vefat eden İngilizce öğretmenleri Uğur Kırım'ın adını vereceklerini söylerken, velilerin gıda üzerine yaptığı ürünlerin satış paraları ise su kuyusunun yapımı için kullanılacak.



"Çok değerli bir hocamızdı"



Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Furkan Doğantimur, arkadaşları ile birlikte bir hayır işi yapmak istediklerini ve bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Su kuyusunun ismine vefat eden öğretmenlerinin ismini vereceklerini ifade eden Doğantimur, "Afrika'da su bulamayan insanlar için bu kermesi düzenledik. Kermeste gıda satıyoruz. İnsanların satın aldığı şeylerin parasını da su kuyusu için göndereceğiz. Arkadaşlarımızla bir hayır işi yapmayı düşünüyorduk zaten. Öğrenci olarak nasıl yapabiliriz bunu düşünüyorduk. Bu şekilde aklımıza geldi. Bizim geçen sene vefat eden bir öğretmenimiz vardı. Su kuyusunun ismine de onun adını vererek Uğur Kırım yapacağız. Çok değerli bir hocamızdı kendisi" dedi.



"Kalıcı bir eserle de onu yad etmiş olacağız"



Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Tezcan Korucuoğlu ise, yapacakları su kuyusu ile hayatını kaybeden öğretmenleri için kalıcı bir eser bırakarak yad etmiş olacaklarını belirterek, "Bizim asıl amacımız öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamaktır. Eğitimin asıl hedeflerinden biri budur. Akademik başarının yanında da öğrencilerimize sosyal olarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaları, sorumluluk hissederek etrafındaki ve dünyada yaşanan olaylardan uzak kalmamaları için böyle bir faaliyet içerisindeyiz. Şu anki kermes amacımız da Afrika'da su problemi yaşayan insanlara destek olup kendi okulumuz adına bir su kuyusu açma projesi içerisindeyiz. Bu noktada biz okulumuzda her sınıfımıza ayrı ayrı kumbaralar yerleştirerek para topladık. Su kuyusu projesinde malum bir maliyet olacağı için böyle bir kermes düzenledik. Bugün de bu kermesi tamamlayıp artık su kuyusunu yaptıracağız. Bu su kuyusunda bizim gerçekten çok kıymetli başarılı bir eğitimci olan ve geçen yıl kaybettiğimiz İngilizce öğretmenimiz Uğur Kırım'ın adını vereceğiz su kuyusuna. Bu da bizim için güzel bir çalışma olacak. Kalıcı bir eserle de onu yad etmiş olacağız. İHH ile birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Çünkü sadece okul olarak bir su kuyusu projesinde yer almamız çok mümkün olmaz. Biz Afrika'yı sadece haritada gösterebilecek düzeydeyiz. Onların destek ve katkılarıyla böyle bir şeye vesile oldular" diye konuştu.



"Proje öğretmenimizin adıyla daha güzel ve anlamlı bir hale geldi"



Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesinde Coğrafya öğretmeni olan Esra Soysal da, beklediklerinden çok daha fazla ürün geldiğini aktararak, "Okuldaki öğrencilerimizle su kuyusu açma projesi için böyle bir çalışma yaptık. Kermes yapıyoruz. Görüyorsunuz yok yok. 100-150 çeşit ürün var herhalde. Çünkü beklediğimizin çok üstünde ürün geldi. 250 civarında öğrencimiz var ve hepsi birer ikişer ürünle katıldılar. Biz de hayır işi deyince elimizi taşın altına koyduk. Öğrenciler bu su kuyusu projesi ile ilgili konuşmaya başladıkları zaman direk Uğur Kırım hocamızın adını söylediler. Onun adını verelim dediler. Böylece daha güzel ve anlamlı bir hale geldi" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA