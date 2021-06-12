Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi
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Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi Boş bir arazide ortaya çıkan kalıntılar hakkında uzmanlardan bilgi aldılar İlkokul öğrencileri, Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arazide yürütülen kazılarda ortaya çıkan 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam...

Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi

Boş bir arazide ortaya çıkan kalıntılar hakkında uzmanlardan bilgi aldılar

BİLECİK - İlkokul öğrencileri, Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arazide yürütülen kazılarda ortaya çıkan 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanını ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesi'nce imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. 2019 yılında kazı çalışmaları başlayan ve günümüzden 9 bin yıl öncesine ait kalıntıların yer aldığı kazı alanı, şehir içi ve dışından konuklarını ağırlıyor. Bu kapsamda 9 bin yıl öncesi tarihi hakkında önemli detayları barındıran kazı alanını öğrenciler ziyaret etti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sezer Seçer Fidan'ın alan ile ilgili olarak slayt şeklinde sunum yaptığı programda öğrenciler, merak ettikleri soruların cevabını aldı. Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ebru Akgül, kazı alanında bulunan iskeletler ve kalıntılar hakkında öğrencilere bilgi verirken program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi
Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi
Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi
Öğrencilerden 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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