Öğrencilerden 10 Kasım Koreografisi

Sivas'ta öğrenciler, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.

Sivas Bahçeşehir Okulları'nın lise bölümü öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Yaklaşık 250 öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde okulun otoparkında, Atatürk'ün ebediyete intikal yılı olan 1938'i oluşturdu. Yazının yanına Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.