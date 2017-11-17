Öğrenciler zeytinin yağa nasıl dönüştüğünü öğrendi



BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, fabrikaların bahçeleride zeytinlerle doldu taştı. Uğur Ortaokulu öğrencileri de fen bilgisi dersinde fabrikada zeytinin yağa dönüşme aşamasını öğrendi.

TARİŞ Zeytinyağı Fabrikasına gelen ortaokul 8.sınıf öğrencileri fabrikayı baştan aşağıya gezerken musluklardan akan zeytinyağını tattı. Okul Müdürü Rami Çetinel ve öğretmenleri Halime Çelik Tomur, Muhammed Yüksel Çakmak ile Gülay Çoban öncülüğünde düzenlenen fabrika gezisinde coşku yaşandı. Tariş Müdürü Emrah Öztürk ve Zeytin Eksperi Yalçın Şence, öğrencilere zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere ikramlarda bulunan Tariş Müdürü Emrah Öztürk, "Çevremizdeki okullar zaman zaman fabrikamıza ziyarete geliyorlar. Bizde onlara zeytinin zeytinyağına dönüşümünü aşama aşama anlatıyoruz. Bilgi sahibi oluyorlar. Bundan gayet memnun oluyorlar. Kaliteli zeytinyağını nasıl üretileceğini öğreniyorlar. Zeytinyağı tadımını da yaptırmaya çalışıyoruz" dedi. Ziyarete katılan öğrencilerden Mustafa Türkekul, "TARİŞ zeytinyağı fabrikası gerçekten çok güzel. Evimize gelen yağın nasıl üretildiğini öğreniyoruz. Çok güzel bir gezi oldu bizim için. Zeytinyağının nasıl üretildiğini öğrendim" dedi. Ünsal Üstünel de, "Ben Burhaniyeliyim. Burhaniye de bütün yemekler zeytinyağı ile hazırlanır. Bu güne kadar zeytinyağının nasıl yapıldığını bilmiyordum. Görmüş olduk" dedi. Batuhan Aktürk ise," Bu gün zeytinyağının soframıza nasıl geldiğini gördük. Çok değişik işlemlerden geçtiğini gördük. Teşekkür ederim" dedi. Aleyna Uygun da, "Biz Burhaniye Ortaokulları olarak zeytinyağının nasıl üretildiğini görmeye geldik. Çok güzel bir gezi oldu" dedi. TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk'e teşekkür eden Okul Müdürü Rami Çetinel, "Biz Burhaniye Uğur Ortaokulu olarak, öğrencilerimize fen bilgisi dersinde zeytinyağı ve zeytin konusunu anlatıyoruz. Bunları, Tariş'e gelerek mekanda görmek istedik. Öğrencilerimiz zeytinin fabrikaya gelişinden yağ çıkışına kadar bütün merhalelerini gözlemlediler. Çoğu öğrencilerimiz Burhaniyeli ve yağ içinde büyümelerine rağmen bu tür etkinlikleri görmemişti. Bu da bizim hoşumuza gitti. Öğrencilerimizi bilgilendirdik. Amacımız, zaten burada öğrencilere pratik olarak yağın nasıl üretildiğini göstermekti. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.