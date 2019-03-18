Öğrenciler Yüzme Tekniklerini Öğreniyor

Kilis'te, Okul destek projesi kapsamında 20 erkek ve kız öğrenciye yüzme tekniklerini öğretiliyor.

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Okul destek projesi kapsamında Gençlik Merkezi işbirliği ile 10 kız ve 10 erkek öğrencinin havuzda yüzme tekniklerini öğrenmeleri, yüzme sporu ile tanışmaları ve eğlenceli vakit geçirmeleri için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, böyle etkinliklerin devam etmesi dileğinde bulundular. - KİLİS

Kaynak: İHA