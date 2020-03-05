Öğrenciler yurdun ışıklarıyla TSK yazdı
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Öğrenciler yurdun ışıklarıyla TSK yazdı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda oda ışıklarıyla TSK yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

05.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:27
Öğrenciler yurdun ışıklarıyla TSK yazdı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kaldıkları (KYK) yurdunda oda ışıklarıyla yazarak Mehmetçiğe destek verdi.


Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri İdlib'de şehit olan askerler anısına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için kaldıkları yurdun oda ışıklarıyla TSK yazdı. Kaldıkları yurdun oda ışıklarını açıp kapatarak TSK yazan öğrenciler o anları ise videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Öğrencilerin yaptığı bu davranış ise büyük beğeni topladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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