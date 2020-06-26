Öğrenciler YKS öncesi Balıklıgöl'de dua etti
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Öğrenciler YKS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenciler ile aileleri, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek dua etti.

Öğrenciler YKS öncesi Balıklıgöl'de dua etti
26.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenciler ile aileleri, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek dua etti.

Şanlıurfa'da YKS'ye katılacak öğrenciler, ve aileleri, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl'ü ziyaret ederek balıklara yem attı. Başarılı olmak için makamda dua eden öğrenciler, sınavlarının iyi geçmesini diledi.

Öğrencilerden Emrullah Kaçan, "Sınava hazırlanırken gece geç saatlere kadar ders çalıştım. İnşallah emeklerim boşa gitmez. Yarın sınava gireceğiz. Polis olmak istiyorum. Buraya dua etmeye geldim. İnşallah yarın başarılı olacağım" dedi.

Sınava çok çalıştığını belirten öğrencilerden Abdul Rezzak Alkan ise Balıklıgöl'e arkadaşlarıyla birlikte gelerek dua ettiğini ve stres attığın söyledi. Alkan, "Dua ettik, inşallah başarılı oluruz. İlk kez sosyal mesafeli bir sınava gireceğiz. Sınava ilk kez gireceğimiz için heyecan da var" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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