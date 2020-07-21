Öğrenciler, YKS hazırlık döneminde kaynak sıkıntısı yaşamayacak
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Öğrenciler, YKS hazırlık döneminde kaynak sıkıntısı yaşamayacak

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde 11. sınıflara yönelik düzenlenen online deneme sınavında dereceye giren 800 öğrenciye, YKS kitap seti ve satranç takımı hediye edildi.

Öğrenciler, YKS hazırlık döneminde kaynak sıkıntısı yaşamayacak
21.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:53

Şehitkamil Belediyesi, eğitime verdiği desteği artırarak sürdürüyor. Yapılan kurumlar arası işbirliği kapsamında Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıkta kaynak sıkıntısını ortadan kaldıracak bir çalışmaya imza attırlar. İlçe genelinde 11. sınıf öğrencilerine yönelik online ortamda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan toplam 800 öğrenciye, YKS kitap seti ve satranç takımı armağan edildi.

Bülbülzade Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, okul müdürleri, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIM, EN BÜYÜK YATIRIMDIR

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, eğitime yapılan yatırımın önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Kaymakamlığımız, Şehitkamil Belediyemiz ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde 11. sınıflara yönelik ödüllü deneme sınavı yaptık. Amacımız; 2021 YKS'ye hazırlanacak öğrencilerimizi 11. sınıftan itibaren durumlarını değerlendirerek, onlara hazırlık kitabı temin etmekti. Bu deneme sınavı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Online olarak herkes bu deneme sınavına katıldı. Pandemiden dolayı böyle bir deneme sınavı yapmak zorunda kaldık. Bu deneme sınavı sonuçlandırıldı ve bu sonuçlara göre de dereceye giren öğrencilere ödül olarak da YKS setleri hediye etmiş olacağız. Tabi eğitime yapılan yatırım, en büyük yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yönelik yapılan yatırımdır. Çünkü gençlerimiz, bizim aydınlık yarınlarımız, umutlarımız, her şeyimiz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni onlar için yapalım, onlar için seferber edelim" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Kurum olarak göreve geldiğimiz andan itibaren eğitim noktasında elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Okul öncesi eğitimden başlayıp, üniversiteye kadar her kademede öğrencilerimize destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sağ olsun Sayın Kaymakamımızın göreve başlamasından sonraki süreçte de eğitimle ilgili 'neler yapabiliriz' konusunda devamlı istişare halindeyiz. Özellikle üniversiteye hazırlık noktasında 12. sınıf öğrencilerimizin özellikle nitelikli kaynak eserlere ulaşabilmesi noktasında bir talep ortaya çıktı. Bizden bu konuda bir talepte bulunulunca hemen harekete geçtik. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağı. Bu kaynağı, en doğru biçimde milletimiz için kullanmaya çalışıyoruz. Bugün, herhangi bir meseleyi tartıştığımızda dönüp dolaşıp nitelikli insan konusunda tıkanıyoruz. Bunun için bizim de gençlerimizi nitelikli yetiştirebilmek adına, onlara destek olabilmek adına böyle bir çalışma yapmamızın önemli bir çalışma olduğuna kanaat getirdik. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde ortaya çıkarılan bu çalışmada Sayın Kaymakamımızın oluruyla bu kitapları bugün sizlere dağıtıyoruz."

SINAVIMIZA 5 BİNİN ÜZERİNDE BİR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"11. sınıflarımıza yönelik özellikle Sayın Kaymakamımız ve Şehitkamil Belediye Başkanımız, 11. sınıftan 12. sınıfa geçecek olan öğrencilerimizle alakalı 'neler yapabiliriz' konusunda çalışma yaptık. Bu kitap setinin içerisinde eşit ağırlık vardır, sözel vardır, sayısal vardır. Bunula ilgili Sayın Kaymakamımızın emirleri doğrultusunda deneme sınavlarımızı yaptık. Bu sınavımıza da 5 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Bu öğrencilerimiz arasında 800 öğrencimize bu kitap setimizi takdim edeceğiz. Ben bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Kaymakamımıza ve Şehitkamil Belediyemize kurumum ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim ettiler.

Kaynak: Bültenler

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