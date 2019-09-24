24.09.2019 10:05

Öğrenciler yetiştirdikleri organik elmaları teneffüste tüketiyor

Öğrenciler okulun bahçesinde kendi yetiştirdikleri elmaları dalından kopararak yemenin keyfini yaşıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, yetiştirdikleri organik elmaları dalından koparıp teneffüste tüketiyor.

Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu, 'Tasarım Beceri Atölyeleri' kapsamında okulun bahçesinde organik meyve ve sebzeler yetiştiriyor. Okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri tarafından uygulamaya konulan "Elmam Sepette" projesi kapsamında okulun bahçesinde yetiştirilen organik elmalar, öğrenciler tarafından dalından koparıldıktan sonra teneffüste hem yiyorlar hem de arkadaşlarına ikram ediliyor.

Okul Müdürü Bahadır Çapan, Müdür Yardımcısı Sedat Akarsu ve öğretmenlerin öncülüğünde yetiştirilen ürünlerin yıl boyunca bakımlarını yapan öğrenciler, bu sayede eğitim gördükleri okulda doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul Müdürü Bahadır Çapan, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tasarım beceri atölyeleri ile bağlantılı olarak okul bahçesinde mini tarım alanları ve meyve ağaçları yetiştirdiklerini ve öğrencilerin toprağı, doğayı tanıyarak, görerek, dokunarak ve üreterek öğrenme imkanı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerle beraber "Elmam Sepette" projesini yürüten matematik öğretmeni Rabia Gülşen ise, "Okulumuz bahçesinde yetiştirdiğimiz elma ve sebzelerimizi teneffüs aralarında öğrencilerimizle toplayıp yıkayarak tekrardan öğrencilerimize ikram ediyoruz. Öğrencilerimiz bahçemizde elmalara dokunuyorlar, elmaları kendileri topluyor, farklı bir etkinlik oluyor onlar için. Mutlu olduklarını gözlemledik, iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz ve her yıl tekrar ettireceğiz" dedi.

Öğrencilerden Eyüp Olcay da, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Bahçede yetiştirdiğimiz elmaları teneffüs aralarında yıkayıp tüketiyoruz. Bu sağlık açısından çok güzel bir şey, öğretmenlerimize ve okulumuza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tülin Elmas isimli öğrenci ise, teneffüste öğretmenlerle topladıkları elmaları yıkayıp yediklerini ifade ederek, "Organik olduğu için sağlığımıza iyi geliyor. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA