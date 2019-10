Öğrenciler "Yetenek ve Beceri Merkezi"nde geleceğe hazırlanacak

24.10.2019 11:04

Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Yetenek ve Beceri Merkezi, 13 farklı atölyesiyle öğrencilere farklı bir deneyim yaşatacak.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için planlanan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nde müzik, görsel sanatlar, kodlama, geleneksel el sanatları, ahşap ve metal, dokuma, evde yaşam, yabancı dil, zeka oyunları, masal ve kurgu, drama, radyo, televizyon ve iletişim atölyeleri ile kitap kafe ve konferans salonu bulunuyor.

Tezgahta kilim dokumadan kuş sesi eşliğinde masal dinlemeye, bilgisayar laboratuvarında robotik kodlamadan keman ve piyano ile müzik eğitimine, onlarca farklı zeka oyunundan drama salonuna kadar öğrencilerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için birçok detayın düşünüldüğü merkezde, 13 farklı atölyede alanında uzman ve seçkin eğitimciler görev yapacak.

Öğrencilerin kabul edilmeye başlandığı ve son hazırlıkların yapıldığı merkezin açılışını, yarın çeşitli programlar için Sivas'a gelmesi beklenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştirmesi planlanıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu söyledi.

Her okulda bir atölye bulunduğunu ancak okullar bölgesindeki bu merkezde 13 atölyenin yer aldığını dile getiren Ayhan, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un vizyon belgesinde belirttiği hususları, yeni yönetim döneminin kurgularına, kodlarına uygun bir mekan oluşturduk. Burası randevu sistemiyle işleyecek, okullarımız belirli periyotlarda buraya gelerek drama, zeka oyunları, kodlama ve dokuma atölyelerinden istifade edecekler." diye konuştu.

"Türkiye'de ilk, inşallah bu daha da yayılacak"

Ayhan, özellikle bilim sanat merkezlerine gidemeyen çocukların kayıtlarını aldıklarını ve bunları hafta sonları Yetenek ve Beceri Merkezi'nde misafir edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitimi sadece okullarla sınırlamak istemiyoruz. Bütün mekanlarda eğitim alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle renk tasarımıyla, zamanın teknolojik yapısıyla, çocukların teknolojinin esiri olmadan teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ve bunları eğlenceli hale getirecek bir mekan oluşturduk. Hakikaten insan içeri girdiği zaman çıkası gelmiyor. Tasarımıyla, renk kurgusuyla, kullanılan materyallerle, eğitim altyapısıyla, verilen felsefeyle zamanın ruhuna çok uygun bir eğitim kurumu oldu. İnşallah Sivas'ta birkaç tane daha kurmayı düşünüyoruz. Okullarımızla akredite şekilde çalışacak bir mekan olacak. Türkiye'de ilk, inşallah bu daha da yayılacak."

Çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracaklarını vurgulayan Ayhan, "Sadece diploma notlarıyla değerlendirilen çocuklarımız değil, yeteneklerini de ortaya çıkartan çocuklarımız olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı anda 120 çocuğu ağırlayacak

Ayhan, hedeflerinin çocuklara okulları sevdirmek olduğunu, eğlenerek öğrenmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çocukların en büyük servet ve sermaye olduğunu vurgulayan Ayhan, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Ayhan, merkezden randevu sistemiyle tüm okulların istifade edebileceğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu

"Merkezden aynı anda 120 çocuk istifade edebilir. Dolayısıyla her gün buraya bir okul rahatlıkla gelebilir. Özel ve iyi bir yönetim yapısı oluşturduk, tüm giderleri Valiliğimiz tarafından karşılanmaktadır. Valiliğimizin çocuklarımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir hediyesi oldu. Tüm çocuklarımız çok rahat bir şekilde istifade edebilir. Buraya duygularını yazan çocuklarımızın kocaman yüreklerinden çok güzel nameler, söylemler vardı. Eğitimde yapacağımız her iyileşme, her güzellik bizim bütün alanlarımızı doğal olarak iyileştirecektir. Bu zamanın kodlarına uygun çok güzel bir mekan oldu."

"Bayıldım yani"

Fevzipaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Melisa Sönmez ise merkezi çok beğendiğini aktararak, "Bayıldım yani, çok güzel bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Burada bilgisayarda kodlama yapıyoruz, her şey var." dedi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Sinan Mete Polat da merkezde çok fazla şey öğrendiklerini belirterek, drama, müzik, resim ve diğer atölyelerde hem eğlenip hem öğrendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA