Öğrenciler yemeklerinin nasıl piştiğini gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler yemeklerinin nasıl piştiğini gördü

Öğrenciler yemeklerinin nasıl piştiğini gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Üniversitesi öğrencileri yemeklerin kaliteli ve hijyenik bir ortamda hazırlanma sürecine tanıklık ediyor.

Düzce Üniversitesi öğrencileri yemeklerin kaliteli ve hijyenik bir ortamda hazırlanma sürecine tanıklık ediyor.

Her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdiği önemi gösteren Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği kapsamında öğrencilerini, Konuralp Yerleşkesi Karavana Mutfağı'nda konuk etti. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, pişirilen yemeklerin kalite standartları kapsamında nasıl hazırlandığını yerinde görme imkanı elde ediyor.

Beslenme Hizmetleri Birimi Şube Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi eşliğinde mutfak alanı, soğuk hava ve gıda depoları, bulaşıkhaneler ve diğer hizmet alanlarını ziyaret eden öğrenciler, yemeklerin kaliteli ve güvenilir marka hammaddelerle hijyenik bir ortamda hazırlanma sürecine bizzat şahitlik ediyor. Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikramı da yapılıyor. - DÜZCE

Öğrenciler yemeklerinin nasıl piştiğini gördü

Öğrenciler yemeklerinin nasıl piştiğini gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce Üniversitesi, Konuralp, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title