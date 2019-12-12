Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler
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Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

12.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:44
Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan , "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliğinin altıncısını gerçekleştirdi.


Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerine açarak önemli bir sosyal faaliyet yürüten Düzce Üniversitesi, beslenmek hizmetlerindeki şeffaflığıyla da adından söz ettiriyor.


Açık Mutfak etkinliği ile öğrenciler, Konuralp Yerleşkesi merkez mutfağında bir yemeğin ham maddeden sofraya kadar olan yolculuğundaki tüm aşamaları görme imkanı elde etti. Etkinlikte, öğrencilere Beslenme Hizmetlerinde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde mutfağın yanı sıra tüm depolar, bulaşıkhaneler ve hazırlık alanları gezdirilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.


2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde de devam eden "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor" etkinliğinde, tüm alanlarda olduğu gibi beslenme hizmetleri alanında da yürütülen işleyiş öğrencilere şeffaf bir şekilde gösterildi. Düzce Üniversitesi öğrencileri, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Üniversite yetkililerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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