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Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi Lise öğrencileri tek tek hastaneye kaldırıldı Adıyaman'da, öğle arasında okuldan çıkarak yemeğe giden 10 lise öğrencisi, yedikleri lahmacundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

Lise öğrencileri tek tek hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, öğle arasında okuldan çıkarak yemeğe giden 10 lise öğrencisi, yedikleri lahmacundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde bulunan Erdemir Mesleki ve Teknik Lisesinden 10 öğrenci öğle arasında okul yanında bulunan bir işletmeye yemek yemeğe gitti. Burada lahmacun yiyen öğrenciler daha sonra okula döndü. Yemek yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi başladı. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 10 lise öğrencisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri

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