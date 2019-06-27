Öğrenciler yazın hem tatil hem spor yapacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince, 3 aylık yaz tatilinde çocukların kendilerini geliştirmesi ve sosyalleşmesini sağlamak için bu yıl ilk kez açtığı Yaz Spor Okulları başladı.

Yaz Spor Okulları'nın başlaması sebebiyle üniversitenin stadında gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çocuklar ve velilerin de katıldığı açılışta konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite olarak sporu önemsediklerini, kurslara katılan çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak daha eğlenceli tatil geçirmelerine yardımcı olacaklarını söyledi.

Ağrı'da 2 bin çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini, üniversite kapılarının çocuklara ve Ağrılılara sonuna kadar açık olduğunu ve herkesi spor yapmaya beklediklerini anlatarak Karabulut, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak Ağrı Valiliği ile başlattığımız 'Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle son bir buçuk yılda yaklaşık 2 bin çocuğa yüzme eğitimi verdik. Ağrı'da engelli kardeşlerimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ilk kez yüzme eğitimi verilen engelli çocuklarımız Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. Kardeşlerimizin başarılarını gördükçe onlar için daha çok çalışacağız ve yanlarında olacağız."

Konuşmalarının ardından Karabulut, çocuklara eşofman takımları armağan etti.

Üniversite yerleşkesindeki spor tesislerinde Yaz Spor Okulları'na kayıt yaptıran 7-15 yaşlarındaki 200 öğrenci, yaz tatilinde futbol, basketbol, voleybol, tenis ve yüzme branşlarında uzman antrenörlerden eğitim alacak.

Kaynak: AA