Öğrenciler yazarlarla buluştu

05.11.2019 10:46

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay dört okulda dört farklı yazarın öğrencilerle buluşacağı "Yazar Buluşmaları" başladı.



Proje kapsamında önce yazarların kitapları öğrencilere dağıtıldı daha sonra yazarlar öğrencilerle buluştu. Kitapları öğrencilere hediye edilen yazarlardan Muhammed Leylek-Abidinpaşa Anadolu Lisesi, Yunus Develi-Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yahya Kurtkaya-Çağrıbey Anadolu Lisesi, Yavuz Ahmet Koç-Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden yazarlar daha sonra kitaplarını imzaladı. Kitaba ve okumaya ilgi duyan gençlerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geleceğimizin teminatı olan bu genç yüreklere dokunmayı şiar edindik. Gençler geleceğimizdir. Onları daha çok kitap okumaya teşvik edeceğiz" dedi.



Öğrencilere öneriler



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, öğrenciler okudukları kitap üzerine yazarlarla uzunca sohbet etti ve kitaplarını imzalatıp bol bol fotoğraf çekildiler. Kitap okumanın önemini ve kitap okumanın insan hayatındaki etkilerini anlatan yazarlar, her çocuğun yazabileceğini ve her öğrencinin bir yazar adayı olduğunu kaydederek öğrencilere yazdıkları şiir ya da öykülerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Teknolojinin çok ilerlediğini ve buna paralel olarak bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığını belirten yazarlar, öğrencilere araştırma yapmayı ve kütüphanelere gitmeyi önerdi. - ANKARA

Kaynak: İHA