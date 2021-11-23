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Öğrenciler yaşadıkları şehri yakından tanıyacak

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Öğrenciler yaşadıkları şehri yakından tanıyacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Şehrim Benim Evim Projesi'ne" ulaşım desteği sağlıyor.

MANİSA (Bültenler) - Öğrenciler, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini geziyor.

Şehrin tarihi, kültür, doğal zenginlikleri ve değerlerinin öğrencilere öğretildiği "Şehrim Benim Evim Projesi'ne" Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşım desteği sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı özel/resmi okulların 7. sınıf öğrencilerine uygulanan proje ile öğrenciler Manisa'yı gezerek tanıyorlar. Güz ve yaz olmak üzere iki dönemde yapılacak olan gezide öğrenciler kendilerine tahsis edilen otobüsle kentin güzelliklerini keşfediyor.

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