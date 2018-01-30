Öğrenciler Yarıyıl Tatilinde Sportif Etkinliklerle Buluşuyor

Şehitkamil Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına verilen 15 günlük arayı fırsat bilerek, öğrencileri sportif etkinlikler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

'Önce öğren sonra eğlen' projesi kapsamında bugüne kadar binlerce öğrenciyi birbirinden renkli sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği spor merkezlerinde ağırlayan Şehitkamil Belediyesi, sömestr tatilinde etkinliklere minik sporcuların büyük ilgisiyle hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep'te bir alışveriş merkezinde haftanın 7 günü boyunca sürdürülen çalışmaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalara büyük bir ilgiliyle katılan minik öğrencilerle yakından ilgilendi.

"Sportif projelerin sürekliliğinin sağlanmasına önem veriyoruz"

Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle ilgili görevli spor eğitmenlerinden bilgiler alan Fadıloğlu, çocuk ve genç yaştaki öğrencilere yönelik düzenledikleri sportif faaliyetler ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Spor okulları eğitimlerinde ve yürüttüğümüz sportif projelerde çalışmaların sürekliliğine büyük önem veriyoruz. Özelikle küçük yaştaki öğrencilerimizin spor yapma alışkanlıkları kazanmaları adına gerek eğitim-öğretim yılı içerisinde gerekse de tatil dönemlerinde yürütülen sportif çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Branşlaşma yaşı öncesinde çocuklarımızın sportif faaliyetlere olan fiziksel yatkınlıklarını arttırmak, onları mental anlamda sportif faaliyetlere hazırlamak adına oyun formatında bir içerikle uygulama çalışmaları spor merkezlerimizde, okullarımızın bahçelerinde ve alışveriş merkezlerinde oluşturduğumuz spor alanlarında ve parklarımızda yıl boyu devam edecek. Uzmanlarımız, hareketsiz yaşamın olumsuz sonuçlarına her fırsatta dikkat çekiyorlar. Halk arasında aşırı şişmanlık olarak bilinen obezite, hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmenin sonucunda ortaya çıkıyor. İmkanlarımız doğrultusunda hareketsiz yaşamla mücadele edebilmek ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Geleneksel oyunlarla ve eğlenceli beceri koordinasyon parkurlarıyla tanışan çocuklarımız, ekran bağımlığından uzaklaşarak yaşıtlarıyla birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanıyorlar. Öğrencilerimizi sportif faaliyetlere teşvik adına spor eğitmenlerimiz kadar, sağlık çalışanlarımız kadar, velilerimize de büyük görevler düşüyor. Kış spor okulu çalışmalarımızda 2. dönem faaliyetleri başladı. Ben tüm öğrencilerimizi bir kez daha branşlara özgü spor okulu çalışmalarımıza davet ediyor, proje kapsamında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP