Öğrenciler yarı yıl tatilini kayak kamplarıyla Uludağ'da geçirecek
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Öğrenciler yarı yıl tatilini kayak kamplarıyla Uludağ'da geçirecek

13.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:28
Öğrenciler yarı yıl tatilini kayak kamplarıyla Uludağ'da geçirecek

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği kayak-snowboard kampları 23 Ocakta başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği kayak-snowboard kampları 23 Ocakta başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatiliyle birlikte Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da çocuklar için kamp düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenecek ve 12 Şubatta sona erecek kampta 7-16 yaş arası kayakseverler kayıt olabilecek ve kamplar 5 dönem olarak planlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporcuların Uludağ'daki konaklamaları, ulaşım, telesiyej ve kayak-snowboard ekipmanları Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından karşılanacak. Kontenjan sayısı her dönem için 30 kişi olarak belirlenen eğitimlerde pandemi nedeniyle maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilecek.

Sömestr Kampları 23 – 27 Ocak 2021, 27 – 31 Ocak 2021, 31 Ocak – 4 Şubat 2021, 4 – 8 Şubat 2021 ve 8 – 12 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere 5 dönem olarak planlandı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün kayak-snowboard kampları kayıtları Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksinde yer alan kulüp binasında yapılacak. Program hakkında detaylı bilgi almak isteyen aileler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ne gelebilecekleri gibi 0224 716 15 55 numaralı telefonu aramaları halinde etkinlik hakkında bilgilendirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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