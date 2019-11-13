Öğrenciler yararına kermes

13.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:16

Çaycuma ilçesi Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi okul aile birliğince kermes düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, kermeste yaptığı konuşmada, öğrenciler yararına düzenlenen kermeste emeği geçen idarecilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kermese, Vali Erdoğan Bektaş yanı sıra daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA