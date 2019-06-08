Öğrenciler yamaç paraşütü için Sakarya'da buluştu
Hafta sonu tatilini fırsat bilen Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencileri, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe'de yamaç paraşütü yaparak gün batımında görsel şölen sundu.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencileri, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe'de yamaç paraşütü yaparak gün batımında görsel şölen sundu.
Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe'ye gelen öğrenciler, uçuş heyecanı yaşadı.
Öğrenciler Kırantepe'de hem piknik yaptı hem de pilotların havada süzülüşünü seyretti, bazıları da özçekim yaptı.
Yamaç paraşütü yapan öğrenciler gün batımında görsel şölen sundu.
Kaynak: AA
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