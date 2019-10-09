Öğrenciler ve veliler basketbol maçında karşı karşıya geldi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve veliler, basketbol maçında karşı karşıya geldi.

09.10.2019 12:03
Öğrenciler ve veliler basketbol maçında karşı karşıya geldi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve veliler, basketbol maçında karşı karşıya geldi.


Amatör Spor Haftası etkinlikleri, şehir merkezinde ve ilçelerde düzenlenen karşılaşmalarla devam ediyor. Amatör Spor Haftası çerçevesinde Sokaklar Bizim projesi kapsamında Sema Yazar Ortaokulu öğrencileri, velilerine karşı basketbol turnuvasında karşı karşıya geldi.


Basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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