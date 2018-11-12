Öğrenciler ve Öğretmenleri, Sri Lanka'da Su Kuyusu Açtırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Atatürk İlkokulu tarafından, Sri Lanka'nın iki köyünde içme suyu kuyusu açtırıldı.



Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği toplantısında alınan karar doğrultusunda, öğretmen ve öğrenciler kendi aralarında 1100 dolar topladı.

Toplanan nakdi yardımlar, Sri Lanka'da iki köye içme suyu kuyusu açılması için Hayrat Vakfı Sandıklı ilçe temsilciliğine teslim edildi. Bir süre sonra Hayrat Vakfı, söz konusu yardım ile Sri Lanka'da 2 köyde içme suyu kuyusu açtırdı.

Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Engin Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sri Lanka'da yılda 1 milyon 800 bin çocuğun içme suyu sıkıntısından öldüğünü duyduklarını anlattı.

Bunun üzerine bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Karagöl, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile birlikte su kuyusu açtırmaya karar verdik. Sri Lanka'da iki farklı köyde okulumuz adına su kuyusu açıldı. Kuyunun birisini Zeytin Dalı şehitleri anısına, diğerini de tüm şehitlerimizin anısına yaptırdık. Kuyulardan 300 ile 500 arasında insan yararlanıyor." dedi.

Okul Müdürü Hasan İnam da çocukların yardımlarıyla açtırdıkları su kuyularından dolayı mutlu olduklarını, yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.