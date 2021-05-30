Öğrenciler ve aileleri e-Twinning projesiyle güvenli dijital medya ve internet kullanımını öğreniyor
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Öğrenciler ve aileleri e-Twinning projesiyle güvenli dijital medya ve internet kullanımını öğreniyor

Öğrenciler ve aileleri e-Twinning projesiyle güvenli dijital medya ve internet kullanımını öğreniyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir Edremit ilçesinde Şehit Öğretmenler İlkokulu öğretmenlerinden Sebiha Lemlioğlu Erbay'ın kurucusu olduğu e-Twinning projesiyle öğrenciler ve aileleri dijital medya ve interneti doğru ve güvenli bir şekilde kullanmayı öğreniyor.

Balıkesir Edremit ilçesinde Şehit Öğretmenler İlkokulu öğretmenlerinden Sebiha Lemlioğlu Erbay'ın kurucusu olduğu e-Twinning projesiyle öğrenciler ve aileleri dijital medya ve interneti doğru ve güvenli bir şekilde kullanmayı öğreniyor.

"Safe Media, Safe Kids" (Güvenli İnternet Güvende Çocuk) adlı proje, internet kullanan çocuklar ile ailelerini güvenli internet konusunda bilinçlendirme hedefiyle başlatıldı.

Projenin kurucusu Sebiha Lemlioğlu Erbay, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan'dan iki, Polonya ve Romanya'dan birer okuldan öğretmen ve öğrencilerin bu projeye ortak olduğunu bildirdi.

Erbay, okul öncesi eğitimi alan çocuklarda doğru medya okur yazarlığını oluşturmak istediklerini belirtti.

Web 2.0 araçlarını kullanarak çocukların bilgisayar, internet ve sosyal medyayı daha verimli ve dikkatli kullanmalarını sağlamayı da amaçladıklarını ifade eden Erbay, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çocuklarımızın gerçek ve sanal dünya arasında ayrım yapma konusunda farkındalık yaratmak, çocukların ekran karşısında geçirdikleri zamanı verimli kılmak istiyoruz. Projemiz oyun tabanlı olup bilişim ve teknoloji destek becerilerinizde geliştirme hedeflidir. Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı derslerle öğrencilerin ekranı basında olması ekranı ve dersleri daha verimli arkadaşlarıyla iletişimle etkileşimli yapmaları adına projemizin öğrencilere çok katkı sağladı. Ayrıca yabancı ve Türk ortaklarımızla medya okur yazarlığı ve dezenformasyon ile ilgili en çarpıcı konularla velilerimizi de eğitim içine alarak röportaj yaptık. Okul öncesi öğrencilerimiz ve tüm ortaklarımızla kamu spotu oluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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