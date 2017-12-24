Öğrenciler Vatandaşın Kan Şekerine Baktı

Öğrenciler Vatandaşın Kan Şekerine Baktı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyesi öğrenciler, diyabette farkındalık oluşturmak için kan şekeri testi yaptılar.

Öğrenciler Vatandaşın Kan Şekerine Baktı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyesi öğrenciler, diyabette farkındalık oluşturmak için kan şekeri testi yaptılar.

Yeşilyurt AVM'de stant kuran öğrenciler vatandaşların kan şekeri kontrollerini yaptılar. Öğrenciler ayrıca broşür dağıtarak vatandaşları diyabete karşı bilgilendirdi. Vatandaşlar, duyarlı davranışları için öğrencilere teşekkür ettiler. Öğrenciler ise bu tip sosyal etkinliklere devam edeceklerini bildirdiler. - SAMSUN

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