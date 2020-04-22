Öğrenciler Vali'ye Skype'ten şiir okudu Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl TBMM'nin açılışının 100. Yılı kapsamında yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kısıtlı ve farklı aktivitelerle yapılacak.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl TBMM'nin açılışının 100. Yılı kapsamında yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kısıtlı ve farklı aktivitelerle yapılacak.

Bu kapsamda Ordu'da öğrenciler arasında tasarım beceri çalışmaları, sanatsal aktiviteler, günün önemine yakışır uzaktan bağlantılar, evlerin bayraklarla donatılması ve süslenmesi, çocukların dilinden şarkılar, İstiklal Marşı'nın ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan 100. yıl marşının evlerin balkonundan hep birlikte okunması gibi 16 ayrı etkinliğe yer verildi. Bu etkinlikler kapsamında öğrencilerin Vali Seddar Yavuz'a hitaben yazdıkları mektup ve şiiri Skype aracılığıyla görüntülü arayarak, kendisine okudular.

Korgan İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Gökçe Anayol, Mesudiye Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Şevval Koçyiğit ve Ünye Cumhuriyet İlkokulu Hakan Emin Akman'ın, kendisine hitaben yazdıkları mektubu dinleyen Vali Seddar Yavuz, öğrencilerin 23 Nisan sevincini ve mutluluğunu paylaştı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, öğrencilere yaptığı konuşmada "Size inancımız, güvenimiz hep var. Ama sizleri dinledikçe, bu inancımız ve güvenimiz daha çok artıyor bunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Devlet olarak, Millet olarak, bizim şu anda elde ettiğimiz çok büyük başarılar var. Ama inanıyorum ki, sizler daha büyüklerini başaracaksınız ve bu asrı bizim asrımız yapacaksınız. Yani Türk Asrı sizlerle gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyada parmakla gösterilen süper güç Türkiye olacak ve sizin sayenizde olacak. Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik ve geleceğe olan inançla kutlanırsa anlam ifade eder" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA