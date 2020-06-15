"Öğrenciler uzun soluklu üretim yapacak girişimlere yönelmeli"
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"Öğrenciler uzun soluklu üretim yapacak girişimlere yönelmeli"

Genç işsizlerin iş bulabilmek yerine kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, "Yeni kurulan işletmelerin büyük çoğunluğunun 1 ila 10 çalışanı bulunan mikro ölçekli işletmelerden oluşuyor.

15.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:20
Genç işsizlerin iş bulabilmek yerine kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, "Yeni kurulan işletmelerin büyük çoğunluğunun 1 ila 10 çalışanı bulunan mikro ölçekli işletmelerden oluşuyor. Öğrenciler uzun soluklu üretim yapacak girişimlere yönelmeli ve doğrudan kendi istihdamlarını yaratmalı" dedi.

TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 1 milyon 663 bin işveren girişim bulunuyor.  Kendi iş yerini kurmak isteyen öğrencilerinin uzun zamandır mobilya masraflarını karşıladıklarını hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Gençlere, iş bulabilmek yerine kendi işlerini kurmalarını tavsiye ediyorum. Üniversite yıllarında ticarete atılmalılar. Pandemi sürecinde anladık ki, ithalatı bırakıp yerli üretime geçmemiz gerekiyor" dedi.

"BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ"

Yeni neslin daha aktif ve daha zeki olduğunu belirten Gayretli, "Gençlerin kendi parlak fikirleri değerlendirilmeli çünkü onlar farkındalık oluşturacak yeniliklerle sanayiyi renklendirecektir. Tekstil ve inşaat ürünlerini bile ithal etmeye başladık.  Ne yazık ki artık kendi üretimimizi kendimiz yapmamız gerekiyor. Dışarıya duyduğumuz bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

"KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI AZ"

 Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının erkeklerin yaklaşık yarısı olduğunu hatırlatan Gayretli, "Kadın girişimci sayımız az. 2018 yılı itibariyle her 100 işverenin 91,3'ünü erkekler geri kalanını kadınlar oluşturuyor. Öte yandan çalışan sayısı arttıkça kadın işverenlerin oranı da azalıyor. Kadınlar ancak mikro işletmelerin patronu olabiliyor" diye konuştu.

 "GENÇ GİRİŞİMCİLER HEYECANLI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında bugüne kadar yarım milyona yakın kişinin başvuru yaptığını ifade eden Gayretli, "Online eğitimler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yerli bir yazılım firmasının, 1,8 milyar dolara ABD merkezli bir firmaya satılması da genç girişimcileri heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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