Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi
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Eğitim Bilişim Ağı, Isparta, Hakkari, Güncel

Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

- Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi Hakkari'de binlerce öğrenci televizyonların karşısına geçerek TRT EBA TV üzerinden başlatılan uzaktan eğitim kapsamında ders işlemeye devam ediyor.

24.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:20
Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

- Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

HAKKARİ - Hakkari'de binlerce öğrenci televizyonların karşısına geçerek TRT EBA TV üzerinden başlatılan uzaktan eğitim kapsamında ders işlemeye devam ediyor.

Çin'de çıkan ve ülkemizi de etkileyen korona virüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci dün başlamıştı. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de binlerce öğrenci bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT EBA TV ve EBA.GOV.TR üzerinden ders başı yapmıştı. Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Can Kaya, korona virüsü nedeniyle evinde televizyon karşısında eğitim aldığını belirterek, uzaktan eğitimin çok yararlı olduğunu söyledi. Kaya, "Korona virüsü nedeniyle iki haftadır okullarımız tatil. Derslerimizden geri kalmamak için evlerimizde EBA TV üzerinden eğitim alıyoruz. Sağlığımız her şeyden daha önemli. Tabi sınıf arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Buradan tüm arkadaşlarıma ve öğretmenime selam gönderiyorum" diye konuştu.

Hakkari Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Serkan Pala ise derslerinden geri kalmamak için EBA TV üzerinden eğitim gördüğünü ifade ederek, televizyon karşısında verilen eğitimin sınıf ortamını aratmadığını söyledi. Pala, "Fen lisesinde okuyorum. Korona virüsü nedeniyle okullarımız tatil edildi. Derslerimizden geri kalmamak için uzaktan eğitim programı düzenlendi. Sınıf ortamını aratmıyor. Tabi ki sağlığımız derslerimizden daha önemli" dedi.

EBA TV karşısında ders çalışan 5. sınıf öğrencisi Beritan Pala ve kardeşleri de, "Evde Kal Türkiye" sloganıyla başlatılan uzaktan eğitim programını çok beğendiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.

Öğrenciler evde de sanattan uzak kalmıyorlar

ISPARTA - Isparta'da Isparta Güzel Sanatlar Lisesi yöneticilerinin korona virüs tedbirleri kapsamında okuldan uzak kalan öğrenciler için uygulamaya başladıkları 'Evde Kal Sanatla Yaşa' projesi ile gençler sanatlarını eve taşıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Eğitim Bilişim Ağıüzerinden eğitimler gerçekleştiriliyor. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bir yandan EBA üzerinden eğitimlerine devam ederken diğer taraftan da 'Evde Kal Sanatla Yaşa' projesi kapsamında ev ortamında oluşturdukları resim ve müzik videoları ile sanattan uzak kalmıyorlar. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde ev ortamında oluşturdukları resim, müzik veya farkı bir akademik çalışmaya ait video görüntülerini okulun resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyorlar. 1 Mayıs'a kadar devam edecek uygulama kapsamında sosyal medyada en çok beğeni alan çalışma okul yönetimi tarafından ödüllendirilecek.

Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

Kaynak: İHA

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Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

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