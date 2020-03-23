Öğrenciler uzaktan eğitime başladı KORONOVİRÜS salgını önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, bugün uzaktan eğitimin ilk dersi TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılmaya başlandı.

KORONOVİRÜS salgını önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, bugün uzaktan eğitimin ilk dersi TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılmaya başlandı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler artırıldı. Bu kapsamda okullara da ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini geliştirerek devreye aldı. Bu sabah itibarıyla da TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan eğitimlere öğrenciler televizyon başına geçerek evlerinden katıldı. İlk ve ortaöğretimde öğrenciler, günde 20'şer dakikalık iki ders şeklinde planlanan eğitime katıldıktan sonra EBA sistemi üzerinden öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya devam edecekler.

'SAĞLIĞIMIZ İÇİN EVDEN ÇIKMIYORUZ'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Doruk Torkan da sabah televizyon karşısına geçerek ders yaptı. Uzaktan eğitimle derslerinden geri kalmadığını belirten Torkan, "Uzaktan eğitim sayesinde derslerimizi alıyoruz. Sağlımız için evdeyiz. Yaşlılarımızın da bizim için evlerinden bizi için çıkmasınlar" dedi.

Kaynak: DHA