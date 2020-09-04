Öğrenciler, uzaktan eğitimde derslerini takip etmek için TV+'ı tercih etti Öğrenciler, EBA TV yayınlarını izlemek için Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+'ı tercih etti.

Öğrenciler, EBA TV yayınlarını izlemek için Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+'ı tercih etti.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+, 31 Ağustos'ta yeni eğitim-öğretim yılının EBA TV üzerinden başlamasıyla öğrencilerin tercihi oldu.

Pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından, öğrenciler derslerini TV+'tan takip etmeyi tercih ettiler. İlk 5 günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi.

Turkcell'den eğitimde fırsat eşitliğine tam destek

Açıklamada verilen bilgilere göre, mart ayında pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin başlamasıyla geçen dönem boyunca 2 milyon öğrenci derslerini TV+'tan takip etmişti. Öğrenciler; TRT EBA TV İlkokul'a 106, TRT EBA Ortaokul'a 107 ve TRT EBA TV Lise'ye 108'inci kanaldan ulaşabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen "Zeka Gücü" Projesi ile de Türkiye'nin dört bir yanındaki özel yetenekli çocuklar teknoloji ile buluşuyor. 2020 yılı sonuna kadar 10 özel donanımlı yeni sınıflar da öğrencilerin hizmetine sunulacak. Fırsat eşitliği kapsamında hayata geçirilen ve "Engel Tanımayanlar" çatısı altında geliştirilen yine Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen Engelsiz Eğitim Programı'yla, özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukları hayata kazandırma amacıyla eğitimlerine ve istihdamlarına destek olunuyor. "İçimdeki Hazine" Projesi ve mobil uygulaması ile otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine dijital destek veriliyor.

"EBA TV'nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB'a çıkardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak tüm çocuklarımızın eğitimlerine sorunsuz erişebilmelerini son derece önemsiyoruz. Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV'nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB'a çıkardık. Güçlü altyapımız ve benzersiz teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız.

Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne-babaların içi rahat olsun; dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar."

Kaynak: AA