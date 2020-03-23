Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de öğrenciler sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından başlayan uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler not aldı.

Çerkezköy ilçesinde uzaktan eğitime başlayan Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Baki Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı çok doğru ve yararlı bulduğunu söyledi.

Uygulamayı bir tatil değil, eğitimin evden alınması şeklinde düşündüğünü anlatan Aksoy, "Bu uygulama bana ve tüm arkadaşlarıma zaman tanımış oldu. Bu sürede konuları tekrar etme fırsatı bulacağız. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk hocamıza teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede yüz yüze eğitimimize geri döneriz." dedi.

Kaynak: AA