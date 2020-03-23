Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de öğrenciler sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Yıldırım İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mustafa Altunkaynak ailesi tarafından oluşturulan ortamda ilk derse katıldı.

Altunkaynak, "Koronavirüs nedeniyle okullumuz tatil edildi. Bugün de televizyondan derslerimi görüyorum. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımız çok özledim." dedi.

Kaynak: AA