Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
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Koronavirüs, Güncel

Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

23.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:38
Öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir, Sivas ve Kırıkkale'de de çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından başlayan uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler not aldı.

Nevşehir'de 5. sınıf öğrencisi Zeynep Erva Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlem olarak okullar tatil edilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının kısa sürede yaptığı hazırlıkla eğitimlerine ara vermeden devam etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle eğitimden sağlığa kadar kapsamlı tedbirler alan Türk devletinin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Alkan, "Bir haftalık tatilin ardından bugün itibarıyla uzaktan eğitime başladık. Koronavirüs tüm dünyada bir pandemi haline geldi ve diğer ülkelerin durumları ortada. Türkiye'de sağlıktan eğitime kadar birçok alanda kapsamlı tedbirler alındı ve eğitime de devam ediyoruz." dedi.

Sivas

Sivas'ta da öğrenciler, aileleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti.

Öğrenciler, ilk kez evde ders işlemenin heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ailelere seslenişini izleyen öğrenciler, daha sonra ders başı yaparak öğretmenlerin anlattıklarını dinledi, notlar aldı.

5. sınıf öğrencisi Mert Zafer, "Mili Eğitim Bakanlığımız koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi ama bizi derslerden geri bırakmıyor. Koronavirüs salgının bir an önce geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti.

Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı.

Uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler sık sık not aldı.

Kaynak: AA

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