Öğrenciler üniversitelere puan verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrenciler üniversitelere puan verdi

Maltepe Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması TÜMA 2020 sonuçlarına göre, "Genel Memnuniyet Sıralaması"nda tüm üniversiteler arasında 20'inci, vakıf kurumları arasında 11'inci sırada yer aldığını duyurdu.

Öğrenciler üniversitelere puan verdi
22.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:39
Maltepe Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması TÜMA 2020 sonuçlarına göre, "Genel Memnuniyet Sıralaması"nda tüm üniversiteler arasında 20'inci, vakıf kurumları arasında 11'inci sırada yer aldığını duyurdu.

Türkiye'deki 192 üniversitede eğitim gören 39 bin 386 öğrencinin oylarıyla katıldığı araştırmada Maltepe Üniversitesi tüm eğitim kurumları arasında aldığı yüksek notlarla öne çıktığına dikkat çekti. Maltepe Üniversitesi, genel memnuniyet, kurumun yönetimi, öğrenme imkanı, kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim, kariyer desteği, kampüs gibi başlıklarda Türkiye'nin en önde gelen üniversiteleri arasına yer aldığını duyurdu. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın da yönetimdeki performansı nedeniyle aldığı oylarla bronz ödüle layık görüldüğü dile getirildi.

Maltepe Üniversitesi araştırma ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması TÜMA 2020 sonuçlarıyla üniversitelerin karneleri ortaya çıktı. Türkiye'deki 125'i devlet ve 67'si vakıf olmak üzere 192 üniversitede eğitim gören 39 bin 386 öğrenciye ulaşan ÜniAr, Mart ve Nisan ayları boyunca veri topladı. Üniversitelerin büyüklüğüne göre değişen oranlarda öğrenci katılımının sağlandığı TÜMA 2020 ile bu kez öğrenciler üniversitelerine not verdi. Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlanan çalışmayla, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlayarak, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri öğrenci merkezli kurumlar haline getirme yolunda rehber olunması amaçlanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de 192 üniversitenin 11'i "A+", 15'i ise "A" seviyesinde yer aldı.  Bu veriye göre Türkiye'deki 26 üniversite "öğrencilerinin beklentilerini "üst düzeyde" karşılayabiliyor. ÜniAR sonuçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Bu 26 üniversitenin öğrenciler ve veliler açısından gelecek kaygısının az olduğu, yaşam ve eğitim kalitesinin beklentilerin üzerinde karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü sunmada oldukça öne çıktıkları anlaşılmaktadır" yorumunda bulundu."

Maltepe Üniversitesi araştırma sonuçlarına şöyle devam etti;

"TÜMA 2020 sonuçlarına göre, 197 eğitim kurumu arasında Maltepe Üniversitesi, "Genel Memnuniyet Sıralaması"nda 20. sırada yer aldı. Maltepe Üniversitesi, 2019 yılında yapılan araştırmada 21. sıradaydı, bu yıl bir basamak üste yükselmiş oldu. Aynı kategoride tüm vakıf üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı.

Maltepe Üniversitesi, vakıf üniversiteleri sıralamasında "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 9'ncu sırada, "Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı" sıralamasında 18'inci, "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" sıralamasında 15'inci, "Akademik Destek ve İlgi" sıralamasında 17'inci, "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği" sıralamasında 12'inci, "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Memnuniyeti" sıralamasında 15'inci sırada yer aldı.

"A" düzeyinde puan aldığı kategorilerin sayısıyla dikkat çeken Maltepe Üniversitesi, tüm eğitim kurumları arasında ise "Kurumun Yönetimi ve İşleyişinden Memnuniyet" değerlendirmesinde 14. sıraya yerleşti. "Öğrenme İmkanı ve Kaynaklarının Zenginliği" kategorisinde 27'nci, "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" kategorisinde ise 30'ncu sırada yer alan Maltepe Üniversitesi "A" düzeyinde puan aldığı diğer kategoriler olan "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu"nda 34'ncü, "Akademik Destek ve İlgi" sıralamasında ise 33'ncü sırada bulunuyor."

PROF. DR. ŞAHİN KARASAR'A ÖDÜL

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan "Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği" uyguladı. Devlet ve vakıf olmak üzere toplam 192 üniversitenin rektörlerine ilişkin öğrenci verilerine göre yapılan analizde en yüksek skorları alan rektörler belirlendi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Şahin Karasar'ın, üniversite yönetimindeki üstün performansı nedeniyle Bronz Ödül'e layık görüldüğü de belirtili.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti Spor
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş 3. Sayfa
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Kas robotu ile zayıflamak, kas yapmak mümkün mü?
Kas robotu ile zayıflamak, kas yapmak mümkün mü?
Yaşlı kadın, oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşlı kadın, oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Michael Jackson Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Ünal Karaman İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Ula Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Öğrenciler üniversitelere puan verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 17:39:55. #1.15#
title