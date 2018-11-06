Öğrenciler Üniversite Hayallerini Konuştular

Üniversiteler Fuarı'nda öğrenciler, hayallerini kurdukları üniversitelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Esenler Belediyesi, Üniversiteler Fuarı'nda öğrencileri hayallerini kurdukları üniversitelerin temsilcileriyle Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde bir araya getirdi. Yaklaşık 3 bin gencin üniversiteler hakkında pek çok konuda bilgi sahibi olmasına imkan sağlayan fuar, öğrencileri hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki devlet okulları ve özel liselerden 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı fuar, gelecek planlarını oluşturabilmeleri ve üniversite hedeflerini belirlemeleri açısından öğrencilere yardımcı oldu. Üniversite temsilcileriyle birebir görüşen öğrenciler, üniversitelerin bünyesinde fuara katılan kişisel gelişim uzmanlarıyla da sohbet ederek rehberlik hizmeti de aldılar. - İSTANBUL