Ukrayna'dan tahliye edilen öğrenciler, evcil hayvanlarıyla birlikte geldi

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Öğrenciler gelirken, can dostları kedilerini de yanlarında getirdi.

Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile tahliye edilen ve büyük çoğunluğu öğrenci olan bir grup Türk, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Otobüsle gelen öğrenciler, besledikleri evcil hayvanlarını da yanlarında getirdi.

Sezem isimli kedisiyle ülkeye giriş yapan Hira Anna ise, "Geçişlerde sıkıntı yaşamadık. Onlarla birlikte yolculuğumuz çok zor geçti. Onları yalnız bırakmak istemedik. Çok şükür hiç pişman değiliz. Hayvanlarımızı çok seviyoruz" diye konuştu.