Öğrenciler tramvayda kitap okudu, vatandaşlara hediye etti

07.10.2019 15:14

İnsanlara toplu taşımada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için böyle bir projeyi hayata geçirmek istediklerini ifade eden öğrenciler, okudukları kitapları içerisine koydukları notlar ile tramvay içinde seyahat eden yolculara hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Furya Derneği ile tramvaylarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Özel Çağdaş Okulları ile birlikte bir projeyi daha hayata geçirdi. "Okumak çağdaş bir eylemdir" sloganıyla kitap okuyan 42 öğrenci, okudukları kitapları içinde yazan notlar ile araç içindeki vatandaşlara hediye etti. Kitap okumanın insanların ufku aydınlattığını ifade eden öğrenciler, bu projeyle toplu taşımada insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini ifade ettiler.

Böyle bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Özel Çağdaş Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Samur "Gelişmiş ülkelere baktığımızda kitap ve spor insanların hayatının her noktasında. Fakat ülkemizde özellikle kitap okuma oranı oldukça düşük. İnsanlar özellikle toplu taşımada bir yerden bir yere giderken yanlarında taşıyacakları bir kitap ile o vakti iyi şekilde değerlendirebilirler. Bizler de öğrencilerimizden gelen fikir ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile böyle bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek istedik. Tramvayda kitap okuyan öğrencilerimiz daha sonra kitapları yolculuk eden diğer vatandaşlarımıza hediye etti. Kitapların içine de kitabı okuduktan sonra başkasına hediye etmeleri konusunda bir ricada bulundular" dedi.

Kaynak: Bültenler