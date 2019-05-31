Öğrenciler "Töre"yi sahneledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Töre" adlı oyunu sahneledi.

Akçakışla köyünde Şehit Yıldırım Kuzucular Ortaokulu'nda tiyatro etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, öğretmen Aydoğan Aydemir koordinatörlüğünde "Töre" adlı oyun öğrenciler tarafından sahneye konuldu.

Okulun müdürü Cengizhan Karakurt, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, tiyatro gösterisinin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA