Öğrenciler teorik ve pratik eğitim görüyor

29.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:11

TED Malatya Kolejli öğrencilerinin, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de aldıkları belirtilip, bunun son örneğinin kalp incelemesi olduğu vurgulandı.



TED Malatya Kolejli Fen Bilimleri Öğretmeni Zeynep Durmuş yaptığı açıklamada, "6.sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde Kalp damarları incelemesi gerçekleştirdiler. Yani kalp maketi üzerinde damarları incelediler. "ifadelerini kullandı. "Öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde, dolaşım Sistemi kazanımlarını daha kalıcı öğrenmek adına kalp organının bölümlerini ve damar sistemini gözlemleyerek öğrenme fırsatı bulmuş oldular." diyen Durmuş, birçok derste hem teorik eğitim, hem de pratik eğitim verdiklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA